Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉（２４）が、７日から放送されるＪＲＡの新テレビＣＭに出演する。佐野は新ＣＭで、女優・見上愛（２５）と夏競馬の魅力をＰＲ。２人は放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」でも共演しており、ＣＭでは「推したんでー！」というセリフを息ぴったりに決めた。佐野は、見上について「格好いい先輩」と尊敬のまなざし。「１０年以上ぶりくらいに競馬場に帰ってきて、ただただ感動しっぱなしでし