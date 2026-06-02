アシックス社は２日、アドバイザリースタッフ契約を締結する日本代表ＤＦ冨安健洋のプレーを支えるサッカー用スパイクシューズ「ＪＥＴＲＡＹＥＬＩＴＥ（ジェットレイエリート）」を、６月下旬からアシックスオンラインストア、全国のスポーツ用品店などで発売することを発表した。スピードを求める選手に向けて開発されたもので、アッパー（甲被）には独自に開発した人工皮革「ＳＩＬＫＹＷＲＡＰＬＩＴＥ（シルキーラッ