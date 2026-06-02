巨人が週末の先発ローテを一部再編し、フォレスト・ウィットリー投手（２８）が中１３日で６日のロッテ戦（東京Ｄ）に、西舘勇陽投手（２４）が中７日で７日の同カードに登板することが１日、分かった。前日３１日の日本ハム戦（エスコン）で８回１１１球３失点でプロ初完投の竹丸和幸投手（２４）はリフレッシュのため登録抹消。各投手に無理をさせない運用を徹底する。来日１年目のウィットリーは７登板で１勝３敗、防御率３