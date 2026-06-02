8人組アイドルグループ・CUTIE STREETの最新シングル「キュートなキューたい / ナイスだね」が、2日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。「オリコン週間音楽ランキング」【※】において、自身初の1位を獲得した。初週売上は、前作シングル「キューにストップできません！ / ちきゅーめいくあっぷ計画」の37.9万枚（2025年8月4日付）を上回る自己最高の44.1万枚。前作から2作連続の初週売上30万枚超えを