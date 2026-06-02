6人組グループ・IVEの最新アルバム『LUCID DREAM』が、2日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において1位に初登場。『Be Alright』（2025年8月11日付）以来、通算3作目の1位を獲得した。【動画】IVE「LUCID DREAM」MV海外女性アーティストによる1位獲得は、自身が2025年8月11日付に獲得して以来、10ヶ月ぶりで今年度初【※】となった。初週売上は、ILLIT『MAMIHLAPINATAPAI』（2026年5月18日付）の3.6万枚を上回