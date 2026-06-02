女優見上愛（25）とAぇ！group佐野晶哉（24）が出演するJRAの新テレビCM「ファン第一号になる」編が、7日から全国で放送される。佐野は個人で初のCM出演。放送に先駆けて、ウェブでは2日に公開される。競走馬のデビュー戦という特別な瞬間と、競走馬との出会い、推すことの楽しさを描いた。佐野は「個人としてCMに出演させていただくのは初めてだったので不安は大きかったんですけど、見上さんとは朝ドラで共演させていただいてい