【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１日、自身のＳＮＳで、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と電話会談し、「とても生産的な会談を行った」と明らかにした。トランプ氏はイスラエルがレバノンの首都ベイルートに「部隊を派遣しないことを確認した」と書き込んだ。仲介者を通じてレバノンを拠点とする親イラン勢力ヒズボラ側とも協議したとして、「イスラエルはヒズボラを攻撃せず、ヒズボラもイスラエルを