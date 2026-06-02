NY株式1日（NY時間14:14）（日本時間03:14） ダウ平均51035.24（+2.78+0.01%） ナスダック27136.99（+164.37+0.61%） CME日経平均先物67515（大証終比：+435+0.64%） 欧州株式1日終値 英FT100 10338.95（-70.33-0.68%） 独DAX 25003.04（-101.66-0.40%） 仏CAC40 8146.59（-36.75-0.45%） 米国債利回り 2年債 4.047（+0.043） 10年債 4.469（+0.033） 30年債 4.985（+