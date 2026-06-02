きょうのユーロドルは、イランがイスラエルを巡る問題への抗議として、米国との意思伝達を停止すると報じられたことでドル高の反応が強まり、１．１６０５ドル付近まで値を落とした。しかし、トランプ大統領が報道を否定していたこともあり、１．１６ドル台は維持している。一方、ユーロ円も１８５．４０円付近まで下落後、１８５．６５円付近まで買い戻される展開。 一部からはユーロに対してポジティブ