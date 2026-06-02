サッカー日本代表のＭＦ久保建英（２４）が１日、スポーツ報知の単独インタビューに応じ、自身２度目のＷ杯となる北中米大会（１１日開幕）に懸ける思いを激白した。森保ジャパンが掲げる「優勝」に向けて、中心選手として期待されるアタッカーは「国民の、全世界の記憶に残るようなＷ杯に、チームとしても個人としてもしたい」と宣言。“大会の顔”となり、日本サッカー界の壮大な夢をかなえる決意を示した。【単独インタビュー