【ワシントン共同】トランプ米大統領は1日、イスラエルのネタニヤフ首相、親イラン民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談したと交流サイト（SNS）で明らかにした。両者がお互いを攻撃しないことに合意したとしている。