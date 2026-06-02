6月1日に放送された『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）第7話は、履歴書と身体検査に関するエピソードだった。 参考：岩谷健司、岡部たかしに続く“遅咲きブレイク”へ『銀河の一票』で放つ頼もしい存在感 動画実況の最中、通り魔に襲われた茉莉（黒木華）たちは、あかり（野呂佳代）が「都知事になるから」と叫んだことで世間の注目を浴びる。実質的な出馬宣言を受けて、チームあかりでは出馬表明会見