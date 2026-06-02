イランのアラグチ外相が、アメリカとの交渉を仲介するパキスタンの外相と電話会談し、イスラエルによるレバノンでの停戦違反などを主張し、深刻な懸念を表明したとパキスタン政府が発表しました。パキスタン側には、引き続き、仲介の役割を果たすよう求めたということです。パキスタン外務省の発表によりますと、ダール外相は1日、イランのアラグチ外相と電話会談しました。このなかでアラグチ外相は、イスラエルによるレバノンで