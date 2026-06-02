九州自動車道できょう2日未明、トラックが中央分離帯に衝突し、栗野インターチェンジ(鹿児島・湧水町)からえびのジャンクションに向かう上り線が通行止めとなっています。 鹿児島県警高速道路交通警察隊によりますと、2日午前0時半ごろ、九州自動車道の栗野インターチェンジからえびのジャンクションに向かう上り線で、トラックが中央分離帯のガードレールに衝突しました。 けが人はいませんでした。