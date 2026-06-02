台風6号が接近している奄美地方では、2日午前1時50分現在、およそ2万6840戸で停電が発生しています。 九州電力送配電によりますと、台風6号の影響で、2日午前1時50分現在、奄美地方のあわせておよそ2万6840戸で停電が発生しています。 奄美市 停電戸数:約790戸(復旧見込み:確認中) 十島村 停電戸数:約60戸(復旧見込み:確認中) 大和村 停電戸数:約240戸(復旧見込み:確認中) 宇検村 停電戸数:約940戸(復旧見込み: