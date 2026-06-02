陸上自衛隊第1空挺団は今年4月、鹿児島県・喜界島で行った降下訓練中に、切り離したパラシュートなどを一時紛失しました。自衛隊は、パラシュートが誤った高度で開いたことなどが原因だったとしています。 これは、今年4月、千葉県の陸上自衛隊第1空挺団が喜界島で行っていた降下訓練中、隊員2人が切り離したパラシュートなどを一時、紛失したものです。 陸上自衛隊が鹿児島県に提供した説明資料によります