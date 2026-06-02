NY株式1日（NY時間13:15）（日本時間02:15） ダウ平均50869.20（-163.26-0.32%） ナスダック27065.76（+93.14+0.35%） CME日経平均先物67125（大証終比：+45+0.07%） 欧州株式1日終値 英FT100 10338.95（-70.33-0.68%） 独DAX 25003.04（-101.66-0.40%） 仏CAC40 8146.59（-36.75-0.45%） 米国債利回り 2年債 4.058（+0.053） 10年債 4.475（+0.039） 30年債 4.988（+