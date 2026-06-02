全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[フアン マヌエル セルンドロ] 0 - 3 [マテオ ベレッティニ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第9日がフランス パリで行われ、男子シングルス4回戦で、フアン マヌエル セルンドロとマテオ ベレッティニが対戦した。 第1セットはマテオ ベレッティニが6-3で先取。第