「ドジャース９−１フィリーズ」（３１日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（２７）が、ロサンゼルスでのフィリーズ戦に先発し、５回１／３を４安打無失点で５勝目（４敗）を挙げた。メジャー自己最多タイ１０三振を奪う力投で、この日が５４歳の誕生日だったロバーツ監督を白星で祝った。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で５打数２安打。５月最後の試合をマルチ安打で締めた。直球との落差２７キロのカー