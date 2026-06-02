「ドジャース９−１フィリーズ」（３１日、ロサンゼルス）７人組音楽グループ・ＸＧが日本時間１日、ドジャースタジアムで行われたドジャース−フィリーズ戦で始球式を行った。始球式初挑戦となった７人は全員でマウンドに上がり、代表してＪＵＲＩＮが投球。捕手を務めた佐々木朗希投手へ向けて投げ込んだＪＵＲＩＮは「初めての始球式がドジャー・スタジアムということで、朝から心臓がバクバクで緊張してたんですが、楽し