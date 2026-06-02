お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月1日の放送では大竹と、経済アナリストの森永康平がデモに関する東京新聞の記事を取り上げた。 大竹まこと「表現の自由、言論の自由、とっても大事なことだと思いますけど、康平くんはいかがですか」 森永康平「こういうものを目にしたりすることで