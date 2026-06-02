アークは6月2日、オンラインストアと秋葉原店舗において、「梅雨入り直前! 晴れ晴れタイムセール」を開始した。実施期間は2026年6月2日（火）00:00から2026年6月5日（金）23:59まで。アーク、4日連続「梅雨入り直前! 晴れ晴れタイムセール」開催 6月2日から期間中、厳選したPCパーツやゲーミングデバイスに加え、arkhiveオリジナルBTOパソコンもお得に購入できるというタイムセール施策。タイムセール方式で実施されるために対象製