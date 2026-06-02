NY株式1日（NY時間12:04）（日本時間01:04） ダウ平均50891.20（-141.26-0.28%） ナスダック27050.58（+77.96+0.29%） CME日経平均先物67015（大証終比：-65-0.10%） 欧州株式1日GMT16:04 英FT100 10338.95（-70.33-0.68%） 独DAX 25003.04（-101.66-0.40%） 仏CAC40 8146.59（-36.75-0.45%） 米国債利回り 2年債 4.074（+0.070） 10年債 4.497（+0.061） 30年債 5.00