５人組の人気アイドルグループ「嵐」がライブツアーの最終公演を行っていた東京ドーム（東京都文京区）に侵入したとして、警視庁富坂署が東京都在住のアルバイト（２５）ら２０歳代の男２人と７０歳代の男１人を建造物侵入容疑で現行犯逮捕していたことが、捜査関係者への取材でわかった。逮捕は、５月３１日。捜査関係者によると、３人は同日夜、それぞれ関係者用や来場者用の入り口から、嵐の最終公演が行われていたドーム内