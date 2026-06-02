とちぎテレビ 2026年06月02日午前00時51分ごろ、茨城県沖を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは福島県、茨城県、栃木県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは40km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．８と推定されます。 栃木県 【震度1】 益子町 提供：ウェザーニュ&#1