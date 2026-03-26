[6.1 モーリスレベロトーナメントB組第1戦 U-19日本 3-3 U-21コートジボワール フランス]U-19日本代表は1日、モーリスレベロトーナメントB組第1戦でU-21コートジボワールと対戦し、3-3で引き分けた。山口智監督体制のU-19日本代表は6月の活動で2チームに分かれ、ひとつは北中米ワールドカップのトレーニングパートナーとして帯同。そして、もう1チームは菅原大介コーチの指揮のもとでモーリスレベロトーナメントに参加した。