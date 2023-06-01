立大出身の最速156キロ右腕・三河吉平投手（24）がカブスとマイナー契約を結んだことが31日（日本時間6月1日）、分かった。「メジャーリーグに上がって恩返しできるように頑張っていきます」とコメント。春日部共栄（埼玉）から進んだ立大では通算3試合の登板。昨春の卒業後は野球を引退し「サイバーエージェント」に就職。昨年12月からカブス・今永らを指導したことで知られる北川雄介氏が代表を務める「DIMENSIONING」で