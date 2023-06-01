◇ア・リーグホワイトソックス2―1タイガース（2026年5月31日シカゴ）ホワイトソックスの西田は2打数1安打で2試合連続安打とした。3回に右腕モンテロの初球を二塁内野安打。最近2戦は全打席で最初のストライクをスイングしているが、それが功を奏した。「カウントが後ろにいけばいくほど不利になる。甘いのが来たら打ちにいくようにしている」。昇格後、チームは6勝1敗。日々さまざまな役割をこなし「マイナー時代か