◇インターリーグアストロズ0 ―2ブルワーズ （2026年5月31日ヒューストン）アストロズの今井は剛腕ミジオロウスキーと投げ合い、6回2失点で3敗目を喫した。4回1死一塁でバウアーズに手痛い先制被弾。失投のスライダーを運ばれ「ストライクゾーンで抜けてしまった。抜けるなら極端にボールで良かった」と唇をかんだ。フィールド側にせり出した左翼席に着弾し、飛距離106メートル。大リーグ公式のデータサイトでは全30