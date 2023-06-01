◇ナ・リーグドジャース9―1フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）は31日（日本時間6月1日）、フィリーズ戦に先発して5回1/3を投げ、4安打無失点の好投で今季5勝目を挙げた。直球は今季最速の98・2マイル（約158・0キロ）を計測し、昨年9月以来、通算6度目となるメジャー自己最多の10奪三振。54歳の誕生日だったデーブ・ロバーツ監督に最高のプレゼントを贈った。2本の長短打で背負っ