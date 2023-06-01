◇ア・リーグブルージェイズ5―9オリオールズ（2026年5月31日ボルティモア）ブルージェイズの岡本は2三振と2四球で3試合ぶりの無安打に終わった。15日からの17連戦が終了。「シーズンはまだ序盤なので、一区切りという感じではない。またしっかり準備して頑張る」と表情を引き締めた。6回の守備中には少年が投げ入れたボールが右翼手サンチェスの右手首に直撃して負傷交代。該当ファンは退場処分を受けた。ジョン・