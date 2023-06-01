◇ア・リーグレッドソックス9―4ガーディアンズ （2026年5月31日クリーブランド）レッドソックスの吉田が逆転勝利の立役者となった。3打席凡退で迎えた7回。1点差を追いつき、なお2死満塁から左腕ヘリンの93.2マイル（約149.9キロ）を中前へ。走者2人を還す決勝打になり、一挙6得点の猛攻に力強く加わった。18日以来の左翼守備では5回1死二塁の飛球を見失って同点二塁打とするミス。終盤の勝負どころで2試合連続の打点