アメリカ中央軍は1日、クウェートに駐留するアメリカ軍がイランの弾道ミサイル2発で攻撃されたと発表しました。迎撃が成功し、被害はなかったということです。アメリカ軍はこれに先立つ先月30日と31日に、ホルムズ海峡周辺のイランのレーダー施設やドローンの指揮統制施設を攻撃していて、「自衛のための攻撃だった」と主張しています。