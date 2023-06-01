◇ナ・リーグドジャース9―1フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）ドジャースの大谷は2試合ぶりのマルチ安打で5月を締めくくった。初回は右腕ペインターから右前打。8回にも右前打を放ち、5打数2安打で4試合連続安打＆16試合連続出塁へ伸ばした。序盤不振の5月は打率.289（97打数28安打）、4本塁打、18打点。最近15試合は打率.386の上り調子で「センター中心にいい感じで打てている」と手応えを得て得意の6月を迎え