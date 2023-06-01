ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は1日、フランスのマクロン大統領とともに会見し、フランスでAI向けのデータセンターを開発すると正式に発表しました。投資額は最大で750億ユーロ、日本円でおよそ14兆円を見込んでいます。ソフトバンクグループの孫正義会長は1日、フランス大統領府を訪れ、マクロン大統領とともに、フランス北部にAI向けのデータセンターを整備することを正式に発表しました。投資額は、最大で750億ユーロ