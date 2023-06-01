１５日の放送で番組終了が発表されているテレビ朝日系「あのちゃんねる」（隔週月曜・深夜０時１５分）が１日深夜に放送されたが、騒動については触れなかった。この日は「やっぱり家が好き」のタイトルで家のあれこれをテーマにした企画でトークが繰り広げられた。放送内では言及もなく、テロップも流れなかった。テレビ朝日は５月２８日に今月１５日の放送で同番組を終了すると発表。同局広報によると、６月１日、１５日は