4人組ビジュアル系ロックバンド、キズが1日、来年2月27日をもって活動を休止することを1日、発表した。所属事務所のサンクレイドでは「今後の方針について協議を重ねた結果、これからのキズをより良い形で届けていくためにはいま一度、それぞれが自身と向き合い、見つめ直す時間が必要だと判断し、今回の決断に至りました」と説明している。今後は8月5日に1stラストアルバム「極楽より極上の雨」をリリース。9月5日の東京・Zepp羽