台風6号の影響で全日空と日本航空は1日、沖縄を発着する全便を欠航にしました。2日も九州や四国方面を中心に欠航便が決まっています。1日、全日空は、沖縄方面と各地を結ぶ106便全便を終日、欠航にしました。日本航空も羽田と那覇を結ぶ便を終日、全便欠航にするなど、沖縄本島など南西諸島を発着する便71便を欠航にしました。両社あわせて2万人あまりに影響が出たということです。また、2日も那覇や九州・四国などを発着する便を