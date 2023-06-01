開幕から2軍調整が続くDeNA・藤浪が、交流戦期間中に今季1軍初登板する可能性が出てきた。ファーム・リーグ6試合で1勝1敗、防御率1・42と安定した投球が続く。5月30日のオイシックス戦は5回3安打2失点。球数は67球にまとめ、1四球と制球も安定していた。出力向上への余地は残すものの、課題は解消されつつある。相川監督が最終判断するが、小杉チーフ投手コーチは「優先順位は高い。近々（1軍で）登板があるんじゃないかな