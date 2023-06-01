6月1日の「電波の日」を記念した式典が名古屋市内で開かれました。 【写真を見る】6月1日は「電波の日」 記念式典で7団体と7人を表彰 電波利用や情報通信の発展に貢献 「電波の日」は、1950年6月1日に電波法や放送法が施行されたことを記念して定められました。 式典では、総務省東海総合通信局などが東海地方で電波利用や情報通信の発展に貢献した7団体と7人を表彰。 このうち、愛知県一宮市は産学官が共同で「都市OS」＝「デ