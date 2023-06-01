ドル円はその後、１５９．６５円付近での推移。イランがイスラエルを巡る問題への抗議として、米国との意思伝達を停止すると報じられたことで、為替市場はドル高の反応が強まり。ドル円も一時１５９．７５円付近まで上昇。 ただ、全体的な雰囲気までは変わらず、１６０円をうかがう展開は継続している一方、上値では介入警戒感もあるようだ。 市場は今月の日米の金融政策会合を注目。市場では日銀の追加利上げへの期待