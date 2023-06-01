きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高が強まり、ポンドドルは１．３４ドル台前半に値を落としたものの、１．３３ドル台に突入することなく、１．３４ドル台半ばに戻している。上値は重いものの、２００日線は維持されており、底堅さも見せている。一方、ポンド円も２１４円台前半に下落したものの下げを取り戻す展開。 米大手銀のストラテジストは、新技術分野における研究開発投資の拡大など、英国への構造的な海外資