サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表は2日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイに向けて出発する。チーム活動がオフだった1日は、唯一合流が遅れていたMF鎌田大地（29）が千葉市内で自主トレを実施。約1時間の調整で順調な仕上がりを見せた。最強森保ジャパンは全26選手がそろい、最高の景色が待つ舞台へ乗り込む。森保ジャパンに“ラストサムライ”が加わった。気温約30度。真夏日の空の下、誰もいない静かなピッ