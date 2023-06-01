ことし4月、愛知県岡崎市で車庫に火を放って全焼させたとして、14歳の男子中学生が逮捕されました。 【写真を見る】14歳の男子中学生を放火の疑いで逮捕 車庫と乗用車2台が全焼 愛知・岡崎市 防犯カメラなどから男子中学生を特定 逮捕されたのは、岡崎市に住む14歳の男子中学生です。 警察によりますと、男子中学生はことし4月、岡崎市美合町にある鉄骨平屋建ての車庫に火を放ち、車庫と乗用車2台を全焼させた非現住建造物等放