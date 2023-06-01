2日午前0時51分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の天栄村、茨城県の水戸市、日立市、高萩市、笠間市、ひたちなか市、小美玉市、茨城町、大洗町、東海村、土浦