1日、埼玉県川口市の住宅で60代の男女2人が首に切り傷がある状態で発見され、その後、死亡が確認されました。警察は男性が女性を切りつけたとみて調べています。警察や消防によりますと1日午後、川口市の住宅で男性の声で「ケアマネージャーの女性の首を包丁で切りました。これから自分のことも刺す」などと110番通報がありました。警察官が現場にかけつけたところ、ケアマネージャーとしてこの住宅を訪れていた鈴木希代子さん（63