鹿児島県奄美地方を暴風域に巻き込みながら北上する台風6号。午後6時すぎから、風とともに雨脚が強くなっていました。海沿いの店舗では、看板が剥がれ、撤去作業がおこなわれていました。あす（2日）、奄美や九州南部では、線状降水帯が発生するおそれがあり、警戒が必要となっています。一方、けさ（1日朝）から強風と雨に見舞われた沖縄。国際通りは閑散としていました。視界が悪くなるほどの雨風となった那覇市は、最大瞬間風速