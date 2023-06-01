中国外務省は、アメリカの大手紙ニューヨーク・タイムズの北京駐在記者を事実上の国外退去処分にしたことを明らかにしました。一方アメリカ側は、中国の通信社でアメリカに駐在する記者のビザを取り消しました。ニューヨーク・タイムズは5月29日、北京駐在の記者が2026年2月、中国当局から国外退去を命じられたと明らかにし、主催するイベントに台湾の頼清徳総統がビデオ参加したことへの対抗措置だと説明していました。これについ