洗足学園音楽大学で客員教授を務める元ＡＫＢ４８のタレント・高橋みなみが１日、神奈川県内の同大学で「夢へのプロセス」をテーマに約８０人の学生に向けて特別講義を行った。ＡＫＢ４８は２００５年に東京・秋葉原の専用劇場で観客７人からスタート。地道に劇場公演を続け、７年後の１２年に東京ドーム３日間で１４万４０００人を動員した。その経験を踏まえて「悔しい気持ちが大事」「自分の夢を言葉にして、味方を増やそう