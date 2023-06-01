ピリ辛だれをまとった、つるんもちっ食感の「よだれ餃子」。ひと口食べると、にら入りの肉だねのうまみがじゅわっと広がり、まるでお店みたいな味わいに。焼かずにゆでるから失敗しにくく、包み方も簡単。おうちで気軽に“お店の味”が楽しめますよ。『よだれ餃子』のレシピ材料（作りやすい分量・20個分）豚ひき肉……150gにら……1束（約100g）ねぎのみじん切り……1/4本分（約20g）餃子の皮……1袋（20枚）きゅうり……1本（約1